Российского охранника задержали за интимную связь с 14-летней школьницей

В Петербурге задержали 40-летнего охранника за интимную связь со школьницей

В Санкт-Петербурге задержали 40-летнего охранника за интимную связь с 14-летней школьницей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным ведомства, с 1 октября 2023 года по 27 мая 2024 года россиянин в подъезде дома №60 на Тверской улице в Колпино и других местах вступал в половой акт с несовершеннолетней. Кроме того, он совершал в отношении нее развратные действия.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Он помещен в изолятор.

Ранее стало известно, что в подмосковном Лыткарино житель Сочи попытался изнасиловать 17-летнюю школьницу в кабине лифта.

