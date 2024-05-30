РПЦ заявила о прекращении сослужения с иерархами Болгарской церкви

Синод РПЦ заявил о прекращении сослужения с иерархами Болгарской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) заявила о прекращении сослужения с иерархами Болгарской православной церкви. Об этом говорится в журналах Священного синода Русской православной церкви, опубликованных на сайте РПЦ.

Это стало невозможным из-за участия иерархов Болгарской православной церкви в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп. «Участники заседания констатировали невозможность сослужения с иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», — подчеркнули в РПЦ.

В пресс-службе добавили, что Константинопольский патриархат продолжает предпринимать действия, направленные на углубление разделения в православии.

Ранее сообщалость, что общение РПЦ с епископами Украинской православной церкви (УПЦ), притесняемыми киевской властью, крайне затруднено.