Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:43, 30 мая 2024Россия

РПЦ заявила о прекращении сослужения с иерархами Болгарской церкви

Синод РПЦ заявил о прекращении сослужения с иерархами Болгарской церкви

Фото: РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) заявила о прекращении сослужения с иерархами Болгарской православной церкви. Об этом говорится в журналах Священного синода Русской православной церкви, опубликованных на сайте РПЦ.

Это стало невозможным из-за участия иерархов Болгарской православной церкви в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп. «Участники заседания констатировали невозможность сослужения с иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», — подчеркнули в РПЦ.

В пресс-службе добавили, что Константинопольский патриархат продолжает предпринимать действия, направленные на углубление разделения в православии.

Ранее сообщалость, что общение РПЦ с епископами Украинской православной церкви (УПЦ), притесняемыми киевской властью, крайне затруднено.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон обвинил Россию в ударе северокорейскими ракетами по Украине

      В Ватикане предостерегли от снятия запретов на удары по России

      Захарова назвала выдуманными дискуссии о разрешении ВСУ наносить удары по России

      Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

      В России начнут маркировать телефоны и ноутбуки

      Мать-героиня из ДНР назвала чудом встречу с Путиным

      Запад призвал Украину усилить борьбу с контрафактом

      Маск прокомментировал возможность своего назначения консультантом Трампа

      Захарова обвинила НАТО в ответственности за удары по России

      В Чехии заявили о согласии Запада на капитуляцию Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше