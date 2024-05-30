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09:53, 30 мая 2024Мир

США уличили в создании «маленького Израиля»

Hürriyet: США создают «маленький Израиль» на границе с Турцией
СюжетВыборы в Турции

Фото: Willi Effenberger / ZUMA Press / Globallookpress.com

Вашингтон создает «маленький Израиль» на границе с Турцией с помощью боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, пишет Hürriyet.

«Пока мир занят Газой и Украиной, США закладывают основы "маленького Израиля" на нашей границе», — отмечает турецкое издание.

Отмечается, что запрещенная РПК, считающаяся в Турции террористической организацией, 11 июня планирует провести местные выборы в регионе, который протянулся от Манбиджа и заканчивается у турецкой границы.

Кандидатами на выборах могут быть исключительно лица, утвержденные избирательной комиссией, сформированной РПК. Голосовать тоже имеют право только представители партии, подчеркивает газета.

Ранее Hürriyet сообщила, что Турция планирует провести крупную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в стране РПК.

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      Лина Пивоварова
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