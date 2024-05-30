Страны G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными шагами

FT: страны G7 считают увольнения Залужного и Кубракова разрушительными шагами

Страны «Большой семерки» (G7) считают увольнения бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры страны Александра Кубракова разрушительными шагами, которые не поддаются объяснению. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным газеты, у стран объединения вызывают беспокойство предпринимаемые украинским лидером Владимиром Зеленским перестановки высших правительственных и военных деятелей, с которыми они тесно сотрудничали.

«Послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и не поддающимися объяснению шагами», — отметили источники издания.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник из украинского правительства сообщил британской газете, что Украина и США находятся дальше друг от друга, чем когда-либо с начала российской специальной военной операции.