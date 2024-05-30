Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:35, 30 мая 2024Забота о себе

Ученый развеял популярный миф о походах в солярий

Ученый Ле: УФ-излучение в солярии не стимулирует выработку витамина D

Фото: Floral Deco / Shutterstock / Fotodom

Ультрафиолетовое излучение, главным источником которого является солнце, может не только вредить здоровью, но и приносить пользу, рассказал лектор Российского общества «Знание» и младший научный сотрудник физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Ле. При этом загар в солярии таким эффектом не обладает, рассказал он в беседе с «ФедералПресс».

Ле объяснил, что ультрафиолетовое излучение стимулирует выработку витамина D в организме человека. «Походы в солярий не приводят к получению витамина D, так как в солярии используется ультрафиолет UVA, а для реакции с выработкой витамина необходим ультрафиолет UVB», — развеял он популярный миф о загаре в солярии.

По словам ученого, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста в будущем может спровоцировать развитие множества заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных и онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых болезней и других.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Специалист уточнил, что интенсивность формирования витамина D в коже зависит от множества факторов: сезона, времени и продолжительности дня, наличия облаков и тени, содержания меланина в коже, а также применения солнцезащитных кремов. Он также предупредил, что ультрафиолетовое излучение может вызывать аллергию, солнечные ожоги, включая ожог роговицы, и увеличить риск развития рака кожи.

Ранее онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон обвинил Россию в ударе северокорейскими ракетами по Украине

      В ГД рассказали о ежедневной сдаче в плен бойцов ВСУ на купянском направлении

      Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над российским регионом

      Школа в российском регионе обрушилась перед ЕГЭ

      Гинеколог назвала симптомы «помолодевшего» женского вида рака

      Бельгийская оппозиция раскритиковала решение о передаче истребителей Украине

      «Если он виновен, осудите его и верните на фронт». Участники СВО предложили по-своему поступить с генералом Поповым

      Стало известно о попадании ВСУ в котел в Волчанске

      Илон Маск начал искать еще трех добровольцев для чипирования

      Российские ученые разработали аналог инсулина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше