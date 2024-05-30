Название статьи в Telegraph о печальных перспективах Украины дважды переписали

Британская газета Telegraph дважды за короткий срок переписала заголовок статьи колумнистки Лизы Хейзелдайн, в которой говорится о печальных перспективах Украины. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что изначально заголовок выглядел так: «Украина теперь знает, что ей осталось всего несколько месяцев для выживания». Затем его заменили на: «Украина знает, что все кончено».

Позднее заголовок изменили снова. После правок он стал выглядеть так: «Без западного вооружения Украине, возможно, останется всего несколько месяцев». Этот вариант стал окончательным.

В статье говорится о том, что на фоне отсутствия интереса Запада в помощи Украине Киеву осталось «всего несколько месяцев», что признал президент Владимир Зеленский. По словам Хейзелдайн, администрация украинского лидера обеспокоена тем, что многие иностранные политики отвлекутся на выборы в своих странах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что России будут переданы наработанные на мирной конференции в Швейцарии документы. Он уточнил, что Москве передадут наработки по пунктам, связанным с гуманитарной сферой, а также с продовольственной и ядерной безопасностью.