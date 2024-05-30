Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:33, 30 мая 2024Интернет и СМИ

В Британской газете переписали заголовок-приговор для Украины

Название статьи в Telegraph о печальных перспективах Украины дважды переписали
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Британская газета Telegraph дважды за короткий срок переписала заголовок статьи колумнистки Лизы Хейзелдайн, в которой говорится о печальных перспективах Украины. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что изначально заголовок выглядел так: «Украина теперь знает, что ей осталось всего несколько месяцев для выживания». Затем его заменили на: «Украина знает, что все кончено».

Позднее заголовок изменили снова. После правок он стал выглядеть так: «Без западного вооружения Украине, возможно, останется всего несколько месяцев». Этот вариант стал окончательным.

В статье говорится о том, что на фоне отсутствия интереса Запада в помощи Украине Киеву осталось «всего несколько месяцев», что признал президент Владимир Зеленский. По словам Хейзелдайн, администрация украинского лидера обеспокоена тем, что многие иностранные политики отвлекутся на выборы в своих странах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что России будут переданы наработанные на мирной конференции в Швейцарии документы. Он уточнил, что Москве передадут наработки по пунктам, связанным с гуманитарной сферой, а также с продовольственной и ядерной безопасностью.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил выплату двух пенсий для семей погибших участников СВО. Кто сможет их получить?

      В Израиле разочарованы отказом США ввести санкции против МУС

      Женщина нашла в интернете порно с собой и испугалась

      В Британии заявили о жестком предупреждении Путина Западу

      Герой мема о добром военкоме стал участником программы «Время героев»

      Лавров оценил идею о конференции по Украине с участием России

      В Британской газете переписали заголовок-приговор для Украины

      Россиянка поехала в США и рассказала о несчастной жизни переехавший туда русских

      Мужчина попытался избавиться от эрекции и примерз пенисом к замороженной курице

      ВСУ повредили ЛЭП в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше