В Чехии заявили о согласии Запада на капитуляцию Украины

iDNES.cz: Запад согласен на капитуляцию Украины и подталкивает ее к переговорам

Западные страны постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и мирными переговорами на условиях России. Об этом написал журналист iDNES.cz Адам Гаек.

Гаек напомнил, что на мирный саммит в Швейцарии не приедут представители ключевых стран — России, КНР и США. Он назвал это тревожным сигналом для Украины, которая стремится помешать западным союзникам заговорить о перемирии.

«Киев опасается, что это приведет к так называемому корейскому сценарию: Запад де-факто признает российский контроль над областями», — отметил он.