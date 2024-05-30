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21:44, 30 мая 2024Интернет и СМИ

В Чехии заявили о согласии Запада на капитуляцию Украины

iDNES.cz: Запад согласен на капитуляцию Украины и подталкивает ее к переговорам

Фото: Unsplash

Западные страны постепенно соглашаются с капитуляцией Украины и мирными переговорами на условиях России. Об этом написал журналист iDNES.cz Адам Гаек.

Гаек напомнил, что на мирный саммит в Швейцарии не приедут представители ключевых стран — России, КНР и США. Он назвал это тревожным сигналом для Украины, которая стремится помешать западным союзникам заговорить о перемирии.

«Киев опасается, что это приведет к так называемому корейскому сценарию: Запад де-факто признает российский контроль над областями», — отметил он.

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      Марина Совина
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