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01:40, 30 мая 2024Бывший СССР

В Днепре произошли взрывы

В Днепре во второй раз за ночь произошли взрывы
СюжетВзрыв в Днепре

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепре во второй раз за ночь произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Общественное».

О первом взрыве сообщал украинский «24 канал» около часа назад. В регионе с 23:12 по местному времени (совпадает с московским) действует воздушная тревога.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, осколки снарядов посекли фасады Центра культурного развития и ФАПа. В результате в медицинском учреждении оказались разбиты пять окон и повреждена входная дверь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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