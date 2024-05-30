В Германии рассказали о вступлении Украины в ЕС

Zeit: Германия готова обсудить членство Украины в ЕС в июне

Германия готова обсудить вступление Украины в Европейский союз (ЕС) в июне, так как по мнению Берлина, Киев выполнил все необходимые условия. Об этом сообщает газета Zeit.

«По оценке правительства ФРГ, Украина отвечает всем требованиям, чтобы иметь возможность начать переговоры о ее вступлении в ЕС уже в июне», — заявила государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман.

Она добавила, что Берлин «будет настаивать на скорейшем достижении» всеми странами сообщества соглашения по переговорным рамкам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венгрия блокирует начало переговоров о присоединении Украины к Европейскому Союзу. По данным источников агентства, Еврокомиссия представила странам ЕС переговорные рамки для обсуждения с Киевом членства в объединении. Предложение было одобрено большинством государств, однако было заблокировано Венгрией.