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13:17, 30 мая 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о молчании ЕС во время пыток людей в стране

Спикер парламента Грузии Папуашвили: ЕС молчал, когда в стране пытали людей

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Европейский союз (ЕС) молчал, когда в Грузии пытали людей в тюрьмах. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, сообщает «Sputnik Грузия» в Telegram-канале.

Евросоюз критиковал Тбилиси за планы принять законопроект об иноагентах. ЕС также решил разработать ответ на возможное окончательное принятие закона.

«До 2012 года мы жили в такой Европе, где людей пытали в тюрьмах, а ЕС молчал. Где людей, ученых и других выдающихся людей сливали, а Европа молчала», — сказал он. Папуашвили добавил, что за проявлением «либерального фашизма» в Грузии стоят неправительственные организации (НПО) и лидеры оппозиции.

28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах. Решение было принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.

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      Кристина Есикова
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