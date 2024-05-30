В ОНК заявили о невозможности выплаты компенсации террористами из «Крокуса»

ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже на пожизненном сроке

Обвиняемые в совершении теракта в подмосковном «Крокус сити холле» не смогут выплатить компенсации родственникам потерпевших даже при пожизненном сроке. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Мальцев, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что трудовая деятельность является обязательной в российских исправительных учреждениях. Среди самых популярных рабочих мест значатся швейные цеха и производства мебели, металлообработка.

«В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов», — сказал Мальцев.

По словам члена ОНК, зарплата зависит от выработки и выполнения заказов. Из дохода вычитается НДФЛ, а также средства на содержание за решеткой. Правозащитник подчеркнул, что тюремная зарплата не позволит выплатить компенсации пострадавшим даже если осужденные будут работать всю жизнь.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где был запланирован концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле», среди которых четыре исполнителя, арестованы до 22 августа.