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09:46, 30 мая 2024Мир

В США заявили о недопустимости победы Трампа после слов об ударах по России

Экс-разведчик Риттер: Трамп не должен быть президентом после своих слов о России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Jabin Botsford / Pool / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп не должен вновь быть избран главой государства после своих слов о готовности нанести удары по России и Китаю. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальном сети X (бывший Твиттер).

«Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, ты не можешь быть президентом Соединенных Штатов. Извини, Дональд», — написал военный аналитик.

По словам Риттера, после подобных заявлений Трамп должен быть исключен из предвыборной кампании этого года.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в ходе одной из встреч с донорами по сбору средств, Трамп заявил, что готов бомбить Москву и Пекин. В частности он сказал, что стал бы наносить удары по Москве и Пекину, если бы при его президентстве началась специальная военная операция на Украине или Китай вторгся бы в Тайвань. При этом данное заявление удивило некоторых доноров.

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      Максим Габриелян
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