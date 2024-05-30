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10:51, 30 мая 2024Интернет и СМИ

В США заявили об уязвимости западного оружия на Украине перед Россией

Forbes: шведские самолеты SAAB ASCC уязвимы перед российскими истребителями

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) SAAB ASCC, которые использует Украина, уязвимы перед российскими, так как их можно отследить. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Журналист из США заявил, что перед атаками российских истребителей западные самолеты очень уязвимы. Он объяснил, что это обусловлено наличием у самолета радара, с помощью которого можно не только обнаружить оружие противника, но и быть обнаруженным.

«Можно с уверенностью сказать, что в любой момент, когда SAAB отправится в полет, русские узнают об этом», — заключил Экс.

Ранее издание Asia Times предостерегло Запад от разрешения Украине бить по территории России переданным им оружием. По мнение журналиста Кристофера Морриса, на подобный шаг Москва может дать непредсказуемый ответ.

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      Мария Большакова
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