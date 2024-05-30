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09:56, 30 мая 2024Мир

Верховный лидер Ирана похвалил американских студентов

Верховный лидер Ирана похвалил американских студентов за протесты против Израиля
СюжетПротесты в Иране

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи похвалил американских студентов за протесты против действий Израиля в секторе Газа и за поддержку палестинского народа. Он написал письмо-обращение, которое опубликовано на его официальном сайте сайте.

«Дорогая студенческая молодежь США, это – наше послание единодушия и солидарности с вами. Вы сегодня стоите на правильной стороне истории, которая вершится (...) Ваша помощь и поддержка является важным и влиятельным событием (...) Я в свою очередь сопереживаю вам, молодежи, и высоко ценю вашу стойкость», — написал Хаменеи.

Он подчеркнул, что США и их союзники «даже не нахмурились», несмотря на «непрекращающееся насилие и терроризм» со стороны Израиля в отношении палестинского народа. Он отметил, что некоторые заявления Вашингтона в отношении «страшного преступления в Газе являются не столько правдивыми, сколько лицемерными».

23 апреля стало известно об эскалации студенческих протестов в ряде элитных учебных заведениях США. Недовольство студентов возросло с новой силой из-за политики администрации учебного заведения и отстранения ряда преподавателей, поддерживающих Палестину.

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      Дарья Устьянцева
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