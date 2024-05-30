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16:10, 30 мая 2024Интернет и СМИ

Информацию об отмене «южных» поездов до Воркуты опровергли

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В соцсетях распространилась информация о том, что с конца лета будут отменены «южные» поезда до Воркуты. Однако глава Республики Коми Владимир Уйба опроверг эти утверждения.

Пресс-центр Северной железной дороги (филиал РЖД) 27 мая сообщил, что в конце лета и осенью у «южных» поездов из Республики Коми сократится маршрут. Уточнялось, что такая мера необходима из-за проведения плановых ремонтно-путевых работ.

Отмечалось, что вместо поездов № 309 Воркута — Адлер и № 511 Воркута — Новороссийск будут курсировать поезда под этими же номерами отправлением из города Печоры. Вместо поездов № 310 Адлер — Воркута и № 512 Новороссийск — Воркута будут курсировать поезда до Печоры. В СЖД также привели конкретные даты, когда поезда будут курсировать по измененному маршруту.

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Некоторые сообщества в соцсетях после этого заявили, что с августа «южные» поезда не будут выезжать из Воркуты и доезжать до нее. «С конца августа прямых поездов из Воркуты на юг не будет», — написал паблик «Моя Воркута». «Бархатный сезон в Воркуте отменяется. Поезда из Адлера и Новороссийска будут доезжать только до Печоры», — заявило сообщество «Вестник Сыктывкара».

В СЖД позднее пояснили, что маршрут «южных» поездов будет сокращен в некоторые дни в период конца августа — начала октября. «Обращаем внимание, что в дни отсутствия технологических ремонтных "окон" эти поезда следуют по расписанию от/до Воркуты», — подчеркнули в компании.

Глава Республики Коми Владимир Уйба также опроверг информацию о том, что «южные» поезда от и до Воркуты якобы будут отменены. «Получил сигнал из Центра управления регионом (ЦУР) о том, что жители обеспокоены возможной отменой маршрутов по железной дороге в Воркуту и из Воркуты. Так вот: это не соответствует действительности. (...) Поезда по направлению в Адлер и Новороссийск и обратно для пассажиров Заполярья также сохраняются, но их маршрут сокращается до Печоры в некоторые дни, занятые ремонтом», — указал он.

Сообщения об отмене «южных» поездов распространились преимущественно в соцсетях. Некоторые местные СМИ опубликовали первый пресс-релиз СЖД, однако добавили к материалам заголовки, из которых следует, что поезда будут курсировать по измененному маршруту во все дни следования (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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