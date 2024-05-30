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16:51, 30 мая 2024Наука и техника

Японская станция у Венеры перестала выходить на связь

Японская венерианская станция Akatsuki перестала выходить на связь

Фото: 江戸村のとくぞう / Wikimedia Commons

Находящаяся на орбите вокруг Венеры автоматическая межпланетная станция (АМС) Akatsuki перестала выходить на связь. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

В заявлении организации говорится, что попытки восстановить связь с АМС, предпринимаемые с конца апреля, не увенчались успехом. В агентстве допускают, что у Akatsuki возникли проблемы с двигательной установкой, не позволяющие аппарату сориентироваться на Землю.

«Сейчас мы работаем над восстановлением связи», — заявили в Японском агентстве аэрокосмических исследований.

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В январе 2017-го в журнале Nature Geoscience ученые японской миссии Akatsuki представили снимки гигантской атмосферной волны на Венере.

В настоящее время Akatsuki является единственной АМС на орбите вокруг Венеры. 320-килограммовый аппарат был запущен в космос в мае 2010 года на ракете H-IIA, к работе на орбите Венеры АМС приступила в декабре 2015-го. Основная часть научной программы миссии — исследование атмосферы планеты и обнаружение следов вулканической активности — была завершена в 2018 году.

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      Иван Потапов
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