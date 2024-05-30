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10:40, 30 мая 2024Наука и техника

Запуск «Прогресса МС-27» одобрили

«Роскосмос»: государственная комиссия одобрила запуск корабля «Прогресс МС-27»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты «Союз-2.1а» и запуск транспортного корабля снабжения «Прогресс МС-27» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Ракета с кораблем стартует с комплекса 31-й площадки космодрома Байконур сегодня, 30 мая, в 12:43 по московскому времени.

Стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланирована на 1 июня в 14:47.

Ранее ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-27» установили на стартовый стол №31 космодрома Байконур.

На МКС корабль доставит 2504 килограмма грузов, в том числе 1290 килограммов аппаратуры, одежду и еду, 754 килограмма топлива, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.

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      Иван Потапов
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