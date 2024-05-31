Белоусов обвинил Запад в дестабилизации обстановки в Грузии

Министр обороны России Белоусов: Запад финансирует протесты в Грузии

Отдельные страны НАТО финансируют протесты в Грузии с целью добиться от властей республики антироссийских шагов. В дестабилизации обстановки в Грузии Запад обвинил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

«Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий», — заявил глава Минобороны.

Он отметил, что альянс агрессивно стремится укрепить свое положение в зоне контроля Организации Договора о коллективной безопасности, в частности получить доступ к ресурсам Каспийского региона и получить выход в Среднюю Азию.

Белоусов также заявил, что Запад навязывает Армении и Азербайджану свои посреднические услуги. По его словам, некорректно пытаться ограничить мирный процесс только западными переговорными площадками.

