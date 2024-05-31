Звезда «Интерстеллара» избавится от квартиры в доме конца XIX века

WSJ: актриса Джессика Честейн продает квартиру в доме конца XIX века за $7,5 млн

Голливудская актриса Джессика Честейн решила переехать из знаменитого многоквартирного дома Osborne на Манхэттене. За свои апартаменты с четырьмя спальнями и ванными кинознаменитость ожидает получить 7,5 миллиона долларов (676,4 миллиона рублей), пишет Wall Street Journal (WSJ).

Здание было построено в 1885 году и увидело немало звездных жильцов. В свое время здесь проживал и автор бродвейского хита «Вестсайдской истории» Леонард Берстайн.

Заходя в вестибюль, гость автоматически переносится в эпоху конца XIX — начала XX веков. Квартира самой Честейн занимает 300 квадратных метров. Особый шик апартаментам придают четырехметровые потолки и дубовый паркет. На эркерных окнах с фрамугами стоят плантационные ставни. Карманные двери в гостиной снабжены старинной фурнитурой. В квартире есть пять дровяных каминов. На кухне оборудована выдвижная лестница для доступа к высоким шкафам, а сиденья в столовой встроены в проем окна. Спальни расположены в L-образной форме, одна из них используется сейчас в качестве библиотеки.

Ранее коллега Честейн по фильму «Интерстеллар» Мэттью Макконахи тайно избавился от своего особняка в Малибу. Сделка принесла ему почти 15 миллионов долларов.