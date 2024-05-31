ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за развитие сотрудничества РФ и КНДР

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Он играл ключевую роль при организации визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года. В ходе визита подарил ему военную форму и оружие, которые были ввезены в КНДР для изучения путем обратной инженерии, что является нарушением санкций ООН на поставки оружия», — говорится в документе.

Ранее разведывательное управление Пентагона (DIA) обвинило Россию в использовании произведенных в Северной Корее ракет для нанесения ударов по Украине. По мнению американского оборонного ведомства, атаки велись в том числе по населенным пунктам, что привело к жертвам и ранениям среди десятков мирных жителей.