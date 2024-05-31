Стала известна выгода занятия села Липцы российскими войсками

Ганчев: ВС РФ рядом с Липцами могут контролировать линию обороны около Харькова

Вооруженные силы (ВС) России рядом с селом Липцы могут контролировать прилегающую к Харькову линию обороны, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российские войска получили возможность держать под огневым контролем линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Харькова и пути их снабжения. Ганчев напомнил, что Липцы — самое северное направление Харьковской области.

«Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с населенным пунктом Липцы дает им возможность держать под огневым контролем и непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову», — подчеркнул он.

10 мая стало известно, что ВС России перешли к масштабным наступательным действиям в Харьковской области.