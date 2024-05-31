Информация о мобилизации в Крыму не подтвердилась

Сообщения о мобилизации в Крыму не подтвердились

Украинские СМИ со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщили, что в Крыму не смогли выполнить план по призыву жителей полуострова в ряды армии России. В связи с этим на полуострове якобы планируется усилить мобилизацию.

В Центре нацсопротивления заявили, что план выполнен только на 34 процента от необходимого уровня и глава Крыма Сергей Аксенов провел совещание с силовиками, чтобы усилить мобилизационные мероприятия.

Власти России неоднократно отвергали сообщения о планируемой мобилизации, которые распространялись среди украинских СМИ. Так, ранее в мае министр обороны Андрей Белоусов заявил, что комплектование Вооруженных сил России является одним из главных вопросов для Минобороны РФ, однако о мобилизации речь не идет.

«Речь идет о комплектовании вооруженных сил. Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах», — уточнил он.

Весенний призыв стартовал в Крыму 8 апреля. В муниципальных образованиях Крыма сформировано 25 призывных комиссий, откуда призывники направляются в республиканскую комиссию. В соответствии с планом Южного военного округа, в Крыму планируется призвать 2,5 тысячи человек. Призыв завершится 15 июля.

В прошлом году в Крыму сообщали об успешном призыве в установленные сроки. Военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков рассказывал, что на военную службу по призыву со сборного пункта Военного комиссариата РК направлено порядка 2,5 тысячи призывников, в отношении которых муниципальными образованиями вынесены решения о призыве на военную службу.

В октябре 2022 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России, доложил главе государства о завершении частичной мобилизации. Он отмечал, что задание по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации выполнено. По словам министра, теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.

Информация о мобилизации в Крыму не получила распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».