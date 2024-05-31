Мишустин образовал президиум правительства России

Мишустин сформировал президиум правительства РФ в новом составе

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо председателя правительства, в президиум вошли все вице-премьеры. Также в него включены десять ключевых министров: глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель МВД Владимир Колокольцев, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко.

Президиум правительства — коллегиальный орган, который собирается для решения оперативных вопросов. Решения президиума принимаются большинством голосов от общего числа его членов.