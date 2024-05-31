Пассажир самолета пожаловался на найденную в бортовом питании личинку

Пассажир американской авиакомпании United Airlines обнаружил в бортовом питании личинку. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

Инцидент произошел на рейсе из Сиднея в Лос-Анджелес. Пользователь с ником @rerreadit написал, что он нашел слизистую личинку уже после того, как начал есть макароны.

«Я никогда не любил еду в самолете, но после этого не думаю, что когда-нибудь снова смогу есть что-то, кроме кренделей. Кто-нибудь еще чувствует себя так? Есть ли другие проблемы с питанием на рейсах United? Фу», — пожаловался путешественник.

Автор публикации добавил, что в качестве компенсации перевозчик начислил ему 7,5 тысячи миль и перевел еще 150 долларов (около 13,4 тысячи рублей). Как пишет портал Paddle Your Own Kanoo, United Airlines занялась расследованием инцидента.

В марте пассажир австралийской авиакомпании Qantas опубликовал фото бортового питания и вызвал возмущение в сети. Комментаторы отметили неаппетитную подачу и сравнили блюдо с фекалиями в коробке.