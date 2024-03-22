В сети сравнили еду на борту австралийской авиакомпании с фекалиями в коробке

Пассажир австралийской авиакомпании Qantas опубликовал фото еды, которую ему подали на борту, и спровоцировал возмущение в сети. Снимком бортового питания он поделился на форуме Reddit.

На фото изображено блюдо, похожее на пастуший пирог с зеленой фасолью. «Еда, которую я пережил», — написал мужчина.

В комментариях другие пользователи форума отметили неаппетитную подачу и сравнили блюдо с фекалиями в коробке. «Очень похоже, что кто-то не пережил вида этого, и его вырвало обратно в контейнер», «Это макароны? Пирог? Все, что соскоблили из духовки самолета?», «Некоторые корма для собак, вероятно, были бы вкуснее», — пошутили юзеры.

Как пишет издание 7News, авиакомпания принесла извинения за неподобающий вид блюда, поданного в самолете. «Мы гордимся тем, что кормим пассажиров вкусными обедами, но это далеко не соответствует нашим высоким стандартам», — подчеркнул представитель перевозчика.

В начале марта прокисший салат в бортовом питании самолета российский авиакомпании «Ямал» привлек внимание Уральской транспортной прокуратуры. На несвежую еду пожаловалась в соцсетях одна из пассажирок рейса.