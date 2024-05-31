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20:01, 31 мая 2024Путешествия

Пассажиры выкатившегося на траву самолета описали опыт словами «было страшно»

RNZ: самолет Jetstar выкатился за пределы полосы в аэропорту Крайстчерча

Пассажирский самолет авиакомпании Jetstar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении и попал на видео. Подробностями делится портал RNZ.

Нештатная ситуация произошла 31 мая в аэропорту Крайстчерча, Новая Зеландия. Отмечается, что воздушное судно соскользнуло с полосы из-за неисправности рулевого управления и выехало на траву.

Пассажиры рейса рассказали, что во время полета услышали странный звук. «Было довольно страшно, но экипаж самолета справился очень хорошо и обеспечил всем спокойствие и безопасность», — такими словами описала этот опыт участница рейса Ату Маафу.

В результате происшествия никто не пострадал. Местные авиационные власти начали расследование инцидента.

Ранее в США пассажирский самолет American Airlines едва избежал столкновения с частным джетом во время взлета. Борт успел разогнаться до 150 километров в час и был вынужден резко затормозить.

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      Мария Борисова
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