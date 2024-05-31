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16:27, 31 мая 2024Путешествия

Самолет с сотней пассажиров едва не врезался в частный джет при взлете

CBS News: самолет American Airlines едва не врезался в частный джет в Вашингтоне

Фото: Bayne Stanley / Globallookpress.com

Пассажирский самолет American Airlines едва избежал столкновения с частным джетом в Вашингтоне. Об этом сообщил канал CBS News.

Инцидент произошел 29 мая с воздушным судном, следовавшим в Бостон. Лайнер, на борту которого было больше сотни пассажиров, получил разрешение на взлет, набрал скорость почти 150 километров в час, но был вынужден резко затормозить.

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Выяснилось, что в это время частному самолету King Air разрешили сесть на пересекающейся взлетно-посадочной полосе. Диспетчер поздно приказал ему прервать посадку, борт оказался на пути пассажирского самолета и чуть не врезался в него.

В результате никто не пострадал, однако рейс American Airlines отстал от расписания на четыре часа. Федеральное агентство гражданской авиации США начало расследование случившегося.

В Австралии стюардессы Jetstar надышались неизвестными парами во время полета. После рейса сотрудниц авиакомпании госпитализировали с отравлением.

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      Мария Борисова
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