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14:19, 31 мая 2024Путешествия

Стюардессы надышались неизвестными парами во время полета и попали в больницу

Стюардессы Jetstar надышались неизвестными парами на борту и попали в больницу

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Globallookpress.com

Четыре бортпроводницы австралийской бюджетной авиакомпании Jetstar надышались неизвестными парами во время полета и попали в больницу. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Непредвиденная ситуация произошла 30 мая на борту летевшего в Кэрнс (штат Квинсленд) Airbus. По данным издания, стюардессы почувствовали необычный запах, после чего у всех начались сильные головные боли и тошнота.

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После посадки лайнера членов экипажа госпитализировали с отравлением. Отмечается, что никто из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие. Начато расследование инцидента.

Ранее толпу темнокожих мужчин сняли с рейса авиакомпании American Airlines из-за неизвестного запаха, якобы исходившего от них. При этом мужчины не были знакомы между собой и сидели в разных частях самолета.

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      Фариза Бацазова
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