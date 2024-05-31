Стюардессы надышались неизвестными парами во время полета и попали в больницу

Стюардессы Jetstar надышались неизвестными парами на борту и попали в больницу

Четыре бортпроводницы австралийской бюджетной авиакомпании Jetstar надышались неизвестными парами во время полета и попали в больницу. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Непредвиденная ситуация произошла 30 мая на борту летевшего в Кэрнс (штат Квинсленд) Airbus. По данным издания, стюардессы почувствовали необычный запах, после чего у всех начались сильные головные боли и тошнота.

После посадки лайнера членов экипажа госпитализировали с отравлением. Отмечается, что никто из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие. Начато расследование инцидента.

Ранее толпу темнокожих мужчин сняли с рейса авиакомпании American Airlines из-за неизвестного запаха, якобы исходившего от них. При этом мужчины не были знакомы между собой и сидели в разных частях самолета.