На украинскую модель напали на красной дорожке Каннского фестиваля

Охранница Каннского фестиваля напала на украинскую модель Саву Понтийскую

Украинская модель и телеведущая Сава Понтийская заявила, что намерена подать в суд на организаторов Каннского кинофестиваля. Об это сообщает BBC News.

Когда Сава Понтийская шла по красной дорожке перед кинотеатром, на нее напала охранница фестиваля. Она обхватила модель обеими руками и потащила в сторону. Понтийская пыталась сопротивляться и едва не упала с лестницы. «Она пыталась затолкнуть меня внутрь, чтобы никто не увидел, что она со мной делает, — утверждает модель. — А потом выгнала меня через заднюю дверь».

По словам Понтийской, она пыталась связаться с организаторами и потребовать извинений, но ее проигнорировали. Теперь она намерена добиваться справедливости в суде. Модель рассчитывает получить 100 тысяч евро в качестве компенсации за нападение, полученную психологическую травму и ущерб репутации.

Охранница фестиваля, напавшая на Саву Понтийскую, стала причиной сразу нескольких скандалов. Она пыталась прогнать с красной дорожки американскую певицу Келли Роуленд, напала на доминиканскую актрису Массиэль Таверас и помешала фотографироваться корейской звезде Юне — бывшей участнице группы Girls’ Generation.

Ранее сообщалось, что дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу посетила Каннский кинофестиваль во Франции в откровенном образе без бюстгальтера.