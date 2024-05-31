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12:02, 31 мая 2024Силовые структуры

После теракта в «Крокусе» возбудили еще одно дело

После теракта в «Крокусе» следователи возбудили дело о небезопасных услугах
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следователи возбудили новое уголовное дело после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбудили по статье 238 («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. При этом неизвестно о подозреваемых или обвиняемых по этому делу. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

4 апреля юристы от имени 19 родственников пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» подали заявление в Следственный комитет (СК) России. Тогда адвокат Игорь Трунов заявил, что появились дополнительные аргументы виновности владельцев концертного зала. По его версии, владельцы допустили нарушения при строительстве и обеспечении противопожарной безопасности на концертной площадке.

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