После теракта в «Крокусе» возбудили еще одно дело

После теракта в «Крокусе» следователи возбудили дело о небезопасных услугах

Следователи возбудили новое уголовное дело после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбудили по статье 238 («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. При этом неизвестно о подозреваемых или обвиняемых по этому делу. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

4 апреля юристы от имени 19 родственников пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» подали заявление в Следственный комитет (СК) России. Тогда адвокат Игорь Трунов заявил, что появились дополнительные аргументы виновности владельцев концертного зала. По его версии, владельцы допустили нарушения при строительстве и обеспечении противопожарной безопасности на концертной площадке.