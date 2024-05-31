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14:56, 31 мая 2024Силовые структуры

Российский депутат пожаловался на киевский бар за пивной сет «Крокус Сити»

СКР проверит бар в Киеве на оправдание терроризма за пивной сет «Крокус Сити»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Начало событий в новости После теракта в «Крокусе» возбудили еще одно дело

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Андрей Альшевских пожаловался в Следственный комитет России (СКР) на киевский бар, в котором предлагается пивной сет «Крокус Сити». Об этом парламентарий сообщил в Telegram.

«В "незалежной" некому остановить кощунство. На мой взгляд, задача Следкома — установить всех причастных», — написал он, подкрепив пост скриншотом ответа из российского ведомства, подписанного первым заместителем председателя Следственного комитета Эдуардом Кабурнеевым.

Из документа следует, что СК рассмотрел обращение депутата о публичном оправдании теракта в «Крокус Сити Холле» руководством киевского арт-бара «Офензива» и принял решение о проведении проверки. Она поручена Главному следственному управлению СК по Москве.

31 мая сообщалось, что после теракта в подмосковном концертном зале следователи возбудили новое уголовное дело по статье 238 («Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Уголовного кодекса РФ. О подозреваемых или обвиняемых по этому делу пока неизвестно. Адвокат потерпевших Игорь Трунов заявлял, что появились дополнительные аргументы виновности владельцев концертного зала. По его версии, они допустили нарушения при строительстве и обеспечении противопожарной безопасности на концертной площадке.

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      Любовь Ширижик
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