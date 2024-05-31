Путин обсудил с Токаевым недавние встречи с главами других государств

Путин обсудил с Токаевым встречи с другими президентами и экономические вопросы

В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев обменялись оценками недавних контактов с главами других государств, а также обсудили взаимодействие стран в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры стран обсудили подготовку к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Также Путин и Токаев подтвердили обоюдные намерения укрепления российско-казахстанских отношений.