Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 31 мая 2024Силовые структуры

Россияне похитили сельхозтехнику на 850 миллионов рублей и попались в руки ФСБ

На Северном Кавказе ФСБ задержала похитителей сельхозтехники на 850 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На Северном Кавказе сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы похитителей сельхозтехники на 850 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В рамках этого дела задержали пять россиян, трое из них были индивидуальными предпринимателями (ИП), которые оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали ее для продажи лидеру группы.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года обвиняемые представили в банк в Ставрополе договоры лизинга, которые заключили с 10 ИП и юридическими лицами на покупку тракторов и самосвалов на более чем 850 миллионов рублей. В дальнейшем сельскохозяйственная техника была продана другим контрагентам, а обязательства по договорам не выполнены.

Ранее сообщалось, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий при непосредственном участии подразделений безопасности Сбера были установлены и задержаны участники преступной группы, организовавшей незаконную схему по нелегальному оформлению предметов лизинга и их дальнейшему хищению.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили, что атаки ВСУ по России могут начаться в ближайшие часы. Глава Пентагона одобрил удары западным оружием

      Зеленский использовал Джонсона ради связи с Трампом

      Запрет на вывоз риса из России продлят

      Киев посетовал на плохой пиар из-за ушедших в ВСУ осужденных

      Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с Тимоти Шаламе

      В Кремле сообщили об отсутствии планов по посещению юбилея высадки в Нормандии

      Россияне бросились покупать лекарства в интернете

      Российская полиция нашла свыше 60 килограммов кокаина в бананах из Эквадора

      Сергей Лазарев купил квартиру «диско-бабушке» из Сыктывкара

      Россияне похитили сельхозтехнику на 850 миллионов рублей и попались в руки ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше