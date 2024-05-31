Россияне похитили сельхозтехнику на 850 миллионов рублей и попались в руки ФСБ

На Северном Кавказе ФСБ задержала похитителей сельхозтехники на 850 млн рублей

На Северном Кавказе сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы похитителей сельхозтехники на 850 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В рамках этого дела задержали пять россиян, трое из них были индивидуальными предпринимателями (ИП), которые оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали ее для продажи лидеру группы.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года обвиняемые представили в банк в Ставрополе договоры лизинга, которые заключили с 10 ИП и юридическими лицами на покупку тракторов и самосвалов на более чем 850 миллионов рублей. В дальнейшем сельскохозяйственная техника была продана другим контрагентам, а обязательства по договорам не выполнены.

Ранее сообщалось, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий при непосредственном участии подразделений безопасности Сбера были установлены и задержаны участники преступной группы, организовавшей незаконную схему по нелегальному оформлению предметов лизинга и их дальнейшему хищению.