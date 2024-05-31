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18:22, 31 мая 2024Ценности

Россиянкам назвали визуально старящие прически

Стилист Марина Гуторова: начесы и мелкие кудри визуально старят женщин

Фото: ardni / Shutterstock / Fotodom

Стилистка по волосам и визажистка Марина Гуторова назвала россиянкам визуально старящие прически. Соответствующий материал публикует Pravda.Ru.

По словам специалистки, зрительно ухудшить женскую внешность и подчеркнуть признаки возрастных изменений способны начесы и химическая завивка, особенно мелкие кудри. Кроме того, к подобному эффекту могут привести гладкие укладки и прическа «ракушка».

В свою очередь, крупные и слегка небрежные локоны могут сделать образ более моложавым, отметила эксперт.

В апреле стилисты Элизабет Косич и Йения Эрнандес Фонсека назвали визуально старящую одежду. Так, в список в том числе вошли вещи с абстрактными и геометрическими узорами, а также с крупными цветами и орнаментами в стиле барокко.

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      Алина Гостева
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