Россиянкам назвали визуально старящие прически

Стилист Марина Гуторова: начесы и мелкие кудри визуально старят женщин

Стилистка по волосам и визажистка Марина Гуторова назвала россиянкам визуально старящие прически. Соответствующий материал публикует Pravda.Ru.

По словам специалистки, зрительно ухудшить женскую внешность и подчеркнуть признаки возрастных изменений способны начесы и химическая завивка, особенно мелкие кудри. Кроме того, к подобному эффекту могут привести гладкие укладки и прическа «ракушка».

В свою очередь, крупные и слегка небрежные локоны могут сделать образ более моложавым, отметила эксперт.

В апреле стилисты Элизабет Косич и Йения Эрнандес Фонсека назвали визуально старящую одежду. Так, в список в том числе вошли вещи с абстрактными и геометрическими узорами, а также с крупными цветами и орнаментами в стиле барокко.