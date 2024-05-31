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19:01, 31 мая 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в самолете и взбудоражила иностранцев

Фото: @henny6_3

Стюардесса популярной российской авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в темно-синих пиджаке и юбке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила шейным платком, ярким макияжем, пилоткой и собранными в хвост волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью девушки. «Великолепная», «Красивая», «Вы мне нравитесь», «Милая», — написали они.

Ранее четыре бортпроводницы лоукостера Jetstar надышались неизвестными парами во время полета и попали в больницу. Стюардессы почувствовали необычный запах, после чего у всех начались сильные головные боли и тошнота.

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      Фариза Бацазова
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