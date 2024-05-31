Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 31 мая 2024Силовые структуры

Российского заключенного заподозрили в создании ячейки АУЕ и завели новое дело

В Приморском крае возбудили дело против заключенного за создание ячейки АУЕ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего Вадима Бойченко за занятие высшего положения в преступной иерархии и создание запрещенного в России экстремистского международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бойченко проходит обвиняемым по статьям 210.1 и 282.2 УК РФ. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии №6 Спасск-Дальний.

По версии следствия, с 2019 года по настоящее время заключенный вместе с другими отбывающими наказание в его колонии организовал и поддерживал запрещенное экстремистское движение. Он также занимал высшее положение в преступной иерархии, действовавшей в пределах исправительного учреждения.

Ранее в Астрахани задержали криминального авторитета и сотрудника исправительной колонии №8 (ИК-8) по уголовному делу об организации запрещенного в России экстремистского движения АУЕ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Генсек НАТО заявил о возможности ударов по России ракетами Британии Storm Shadow

      Женщина за сутки собрала 19 миллионов рублей для вынужденного работать ветерана

      Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на Татарстан

      Пьяный россиянин избил дверью автомобиля полицейского и попал под суд

      Глава МИД Норвегии допустил использование западного оружия для ударов по России

      Врач посоветовала способ правильно кормить бактерии в кишечнике

      В больнице рассказали о выписке раненого премьера Словакии

      Российского заключенного заподозрили в создании ячейки АУЕ и завели новое дело

      Большинство российских компаний подняли зарплаты

      Пентагон подтвердил разработку рекомендаций для ударов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше