Российского заключенного заподозрили в создании ячейки АУЕ и завели новое дело

В Приморском крае возбудили дело против заключенного за создание ячейки АУЕ

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего Вадима Бойченко за занятие высшего положения в преступной иерархии и создание запрещенного в России экстремистского международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бойченко проходит обвиняемым по статьям 210.1 и 282.2 УК РФ. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии №6 Спасск-Дальний.

По версии следствия, с 2019 года по настоящее время заключенный вместе с другими отбывающими наказание в его колонии организовал и поддерживал запрещенное экстремистское движение. Он также занимал высшее положение в преступной иерархии, действовавшей в пределах исправительного учреждения.

Ранее в Астрахани задержали криминального авторитета и сотрудника исправительной колонии №8 (ИК-8) по уголовному делу об организации запрещенного в России экстремистского движения АУЕ.