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10:51, 31 мая 2024Из жизни

Рыболов отпустил огромного окуня и лишился девяти миллионов рублей

В США рыбак отпустил окуня, за которого полагался приз в 100 тысяч долларов

Фото: PxHere

В США рыболов, участвовавший в турнире с крупными призами, отпустил окуня, который мог принести ему 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей). Он рассчитывал поймать его снова, но, как сообщает сайт Lake Expo, лишился шанса на победу из-за других рыбаков.

Инцидент произошел во время рыболовных соревнований, которые проводятся на водохранилище Озарк. Каждый год в нем участвуют тысячи человек, а победителю, поймавшему самого крупного окуня, полагается главный приз — 100 тысяч долларов. Чтобы отсеять мошенников, всех претендентов на победу проверяют на детекторе лжи.

Один из участников, Крис Ларкинс, в первый же день турнира заметил огромную рыбу, которая плавала у поверхности. Вместе с 21-летним сыном он два часа бросал в воду приманку и наконец сумел подцепить окуня. Когда рыба оказалась в лодке, выяснилось, что крючок зацепил ее не за рот, как требуют правила. Поэтому окуня пришлось отпустить.

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Через полтора часа окунь снова клюнул, но и на этот раз крючок оказался в неподходящем месте. Ларкинс опять бросил его в водохранилище и решил продолжить рыбалку на следующее утро. Пока его не было, призовую рыбу поймали другие рыбаки, тут же разделали ее и съели. Ларкинс остался ни с чем.

По его словам, окунь весил 3,62 килограмма. Вес самой крупной рыбы, пойманной за два дня соревнований другими рыбаками, был на 160 граммов меньше.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Женщине попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа.

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      Олег Парамонов
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