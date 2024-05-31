Рыболов отпустил огромного окуня и лишился девяти миллионов рублей

В США рыбак отпустил окуня, за которого полагался приз в 100 тысяч долларов

В США рыболов, участвовавший в турнире с крупными призами, отпустил окуня, который мог принести ему 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей). Он рассчитывал поймать его снова, но, как сообщает сайт Lake Expo, лишился шанса на победу из-за других рыбаков.

Инцидент произошел во время рыболовных соревнований, которые проводятся на водохранилище Озарк. Каждый год в нем участвуют тысячи человек, а победителю, поймавшему самого крупного окуня, полагается главный приз — 100 тысяч долларов. Чтобы отсеять мошенников, всех претендентов на победу проверяют на детекторе лжи.

Один из участников, Крис Ларкинс, в первый же день турнира заметил огромную рыбу, которая плавала у поверхности. Вместе с 21-летним сыном он два часа бросал в воду приманку и наконец сумел подцепить окуня. Когда рыба оказалась в лодке, выяснилось, что крючок зацепил ее не за рот, как требуют правила. Поэтому окуня пришлось отпустить.

Через полтора часа окунь снова клюнул, но и на этот раз крючок оказался в неподходящем месте. Ларкинс опять бросил его в водохранилище и решил продолжить рыбалку на следующее утро. Пока его не было, призовую рыбу поймали другие рыбаки, тут же разделали ее и съели. Ларкинс остался ни с чем.

По его словам, окунь весил 3,62 килограмма. Вес самой крупной рыбы, пойманной за два дня соревнований другими рыбаками, был на 160 граммов меньше.

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