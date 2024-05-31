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17:26, 31 мая 2024Из жизни

Саркофаг Рамсеса II идентифицировали благодаря особым иероглифам

В Сорбонне идентифицировали саркофаг Рамсеса II благодаря иероглифам

Фото: Unsplash

Ученый из Сорбоннского университета идентифицировал саркофаг фараона Рамсеса II благодаря особым древнеегипетским иероглифам. Об этом сообщает французский Национальный центр научных исследований (CNRS).

Как пишет La Brújula Verde, саркофаг был найден археологами еще в 2009 году в городе Абидос, Египет. Тогда исследователи определили, что у артефакта было два владельца. Они смогли идентифицировать только последнего — Менхеперра, верховного жреца XXI династии фараонов, который жил примерно в 1000 году до нашей эры. При этом ученые предполагали, что саркофаг изначально принадлежал не жрецу, а какой-то другой значимой фигуре Египетской империи.

Спустя 14 лет египтолог из университета Сорбонна Фредерик Пайродо при изучении резных надписей и украшений наткнулся на картуш — контур, которым обводят древнеегипетские иероглифы и таким образом обозначают царские имена. На гранитном саркофаге было вырезано имя Рамсеса II. Результаты исследования Пайродо были опубликованы в научном журнале CNRS Revue d'Égyptologie.

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Рамсес II, также известный как Рамсес Великий, правил Древним Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры. Он организовал множество военных походов, начал строительство монументальных сооружений, включая храмы и пирамиды, а также заключил мир с хеттами — давним противником фараонов.

Ранее сообщалось, что детские рисунки, найденные в руинах города Помпеи, помогли раскрыть жестокие подробности гладиаторских боев. Выяснилось, что дети пяти-семи лет были зрителями кровавых зрелищ.

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      Юлия Юткина
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