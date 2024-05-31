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09:52, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Стало известно о планах Милохина вернуться в Россию

Приемный отец Милохина заявил, что блогер хочет вернуться в Россию летом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин захотел вернуться в Россию. Об этом заявил приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев, передает Shot в Telegram.

По словам Тюленева, он регулярно общается с сыном. Милохин, по его словам, имеет планы этим летом приехать в Москву. Сам блогер на своих трансляциях на платформе Twitch заворачивается в российский флаг и обещает выходить с ним на каждый свой боксерский поединок.

Ранее стало известно, что Милохин задолжал российской налоговой 35 тысяч рублей. Сообщалось, что в России у тиктокера есть ИП, через которое он делает рекламу российским брендам.

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В апреле сообщалось, что Милохину пришла повестка в армию в рамках весеннего призыва. Ее прислали по адресу последнего места регистрации блогера в России.

До этого повестка блогеру приходила в октябре 2023 года. Документ пришел по адресу прописки Милохина в Анапе. Приемный отец тиктокера отказался принимать ее, а позже вовсе опроверг информацию о том, что тиктокера захотели призвать в армию.

В сентябре 2023 года Милохин улетел из России в Дубай на фоне слухов о его призыве в армию. С инициативой отправить тиктокера на службу, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже Милохин признался, что призывы забрать его в армию напугали его.

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      Мария Большакова
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