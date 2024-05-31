Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:53, 31 мая 2024Моя страна

Свыше сотни могильников нашли в древнем поселении в российском регионе

Свыше сотни могильников и башен нашли в древнем поселении в Ингушетии

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника и Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии нашли свыше сотни могильников, башен и стен в древнем поселении российского региона. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель учреждения.

Сотрудник пресс-службы заповедника отметил, что в горной части республики было обнаружены 13 жилых башен, 1 боевая и 5 полубоевых, 1 водяная мельница, 1 каменный родник, а также 50 стен и 30 могильников.

Собеседник агентства подчеркнул, что на жилой башне имеются петроглифы. Более того, он добавил, что инспекция приводилась на территории башенных комплексов «Меллер» и «Мусийкъонгикоате».

Ранее сотрудник Джейрахско-Ассинского музея-заповедника во время обхода башенного комплекса «Эрзи» нашел уникальный камень с загадочными насечками. Исследователи назвали находку «календарным» камнем.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Сообщника разведчиков, убивших девушку в ЛНР, повесили в камере. Он помог найти место в лесу, где ее закопали

      Во Франции задержали планировавшего теракт чеченца

      Постоянную головную боль назвали главным симптомом смертельно опасной болезни

      Партнерский материал

      Александра Петрова уличили в звездной болезни

      Ведущая «Дома-2» рассказала о поездках в больницу к Заворотнюк

      Зеленский нашел главного врага Украины

      Дрон ВСУ атаковал работавший в поле КамАЗ и взорвался в российском регионе

      Россиянка опознала в избитом ветеране СВО расчленителя своей 16-летней дочери

      В России оценили перспективы возврата к прежней торговле с Европой

      На российской границе задержали пятерых иностранцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше