Свыше сотни могильников нашли в древнем поселении в российском регионе

Свыше сотни могильников и башен нашли в древнем поселении в Ингушетии

Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника и Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии нашли свыше сотни могильников, башен и стен в древнем поселении российского региона. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель учреждения.

Сотрудник пресс-службы заповедника отметил, что в горной части республики было обнаружены 13 жилых башен, 1 боевая и 5 полубоевых, 1 водяная мельница, 1 каменный родник, а также 50 стен и 30 могильников.

Собеседник агентства подчеркнул, что на жилой башне имеются петроглифы. Более того, он добавил, что инспекция приводилась на территории башенных комплексов «Меллер» и «Мусийкъонгикоате».

Ранее сотрудник Джейрахско-Ассинского музея-заповедника во время обхода башенного комплекса «Эрзи» нашел уникальный камень с загадочными насечками. Исследователи назвали находку «календарным» камнем.