Ужесточение правил въезда туристов в Грузию отложили

Введение обязательной медстраховки для поездок в Грузию отложили до 2026 года

Введение обязательной медицинской страховки для туристических поездок в Грузию отложили до 1 января 2026 года. Об этом пишет в своем Telegram-канале активист Николай Левшиц со ссылкой на администрацию туризма.

Изначально в Грузии планировали ужесточить правила въезда в страну для иностранцев с 1 июня 2024 года. Однако, по данным источника, эта дата была условной и официально не была подтверждена.

О том, что с начала лета желающие посетить Грузию туристы должны будут иметь медстраховку на весь период пребывания, стало известно в мае. Отмечалось, что минимальный пакет страхования должен включать экстренную амбулаторную помощь на 5 тысяч долларов (около 450 тысяч рублей) и стационарное лечение на 30 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей).

