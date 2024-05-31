В Эстонии экс-главу фонда «Слава Украине» заподозрили в нецелевой трате средств

Полиция Эстонии предъявила подозрение экс-главе фонда «Слава Украине»

Полиция Эстонии предъявила первичное подозрение по делу о нецелевой трате средств экс-главе фонда «Слава Украине» (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов), бывшему депутату парламента Йоханне-Марии Лехтме. Об этом заявила государственный прокурор Сигрид Нурм, передает ERR.

В 2023 году, 9 мая, Генеральная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело о растрате денег, собранных в поддержку Украины общественной организацией. После этого глава фонда покинула свою должность, а также отказалась от депутатского поста.

«Уголовный процесс против "Славы Украине" продолжается, его цель — выяснить, были ли деньги, пожертвованные "Славе Украине", использованы по назначению и не понесла ли НКО ущерб в результате использования этих денег», — рассказала прокурор. Нурм также подчеркнула, что подозрение является необходимым актом и не приравнивается к признанию вины.

Ранее стало известно, что главу «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина увидели в гуманитарном автомобиле, который он получал для помощи фронту. Против антикоррупционера завели дела за уклонение от военной службы и подделку документов.

