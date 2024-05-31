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11:21, 31 мая 2024Бывший СССР

В Литве призвали ЕС ограничить ввоз всей российской сельхозпродукции

Глава Минсельхоза Литвы призвал ЕС ограничить импорт всей сельхозпродукции из РФ

Фото: Unsplash

Европейскому союзу (ЕС) необходимо ограничить импорт не только зерна, но и всей сельскохозяйственной продукции из России. С таким призывом выступил министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас, сообщает LRT.

По его словам, российская и белорусская продукция нечестно конкурирует с фермерскими товарами из стран ЕС, а также позволяет России зарабатывать деньги, которые могут быть использованы для финансирования оборонной сферы.

Глава ведомства также привел данные, согласно которым в 2023 году Евросоюз импортировал из России сельскохозяйственной и продовольственной продукции на 2,7 миллиарда евро — на два процента больше, чем в 2021 году. При этом доля зерна составляет примерно половину этой суммы.

Ранее стало известно, что Совет ЕС решил ввести с 1 июля заградительные таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно. Соответствующие меры коснутся пошлин на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки.

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      Георгий Нестеров
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