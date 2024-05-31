В МИД Грузии обвинили Литву в грубом вмешательстве в дела страны

МИД Грузии заявил послу Литвы о грубом вмешательстве Вильнюса в дела республики

В МИД Грузии вызвали посла Литвы в Тбилиси Андрюса Калиндру. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

Литовскому дипломату заявили о грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела Грузии последними заявлениями и действиями официальных лиц Литвы. В частности, в министерстве указали на участие главы МИД прибалтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса в акции протеста в Тбилиси и вызов грузинского посла в МИД Литвы из-за принятия закона об иноагентах.

15 мая министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах. Политики поддержали участников мероприятия, заявив также, что Грузии место в Европейском союзе (ЕС). Позднее Габриэлюс Ландсбергис потребовал от ЕС пересмотреть отношения с республикой.