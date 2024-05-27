Литва потребовала от ЕС пересмотреть отношения с Грузией

В МИД Литвы потребовали лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис потребовал от Евросоюза (ЕС) пересмотреть отношения с Грузией из-за закона об иностранных агентах, сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что со стороны ЕС будет дан четкий сигнал, что если закон [об иноагентах] будет принят в его окончательной версии, то Грузия не сможет продолжать свой путь по присоединению к Евросоюзу», — приводятся в публикации слова главы дипломатического ведомства Литвы.

Он пояснил, что Тбилиси необходимо лишить статуса кандидата на члены в ЕС в связи с невыполнением требований о демократизации республики.

Ранее парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении. Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. 27 мая парламент запустит процедуру преодоления президентского вето.