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17:26, 31 мая 2024Интернет и СМИ

В польском СМИ появилась информация о частичной мобилизации граждан

Польское агентство PAP опубликовало и удалило сообщение о мобилизации с 1 июля

Фото: Unsplash

Польское агентство печати (PAP) опубликовало сообщение о том, что в стране якобы будет проводиться частичная мобилизация граждан для отправки на Украину, а после удалило публикацию. Об этом передает РИА Новости.

В сообщении говорилось, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о проведении мобилизации 200 тысяч поляков с 1 июля. Отмечалось, что все призванные граждане будут отправлены на Украину.

Утверждается, что текст сообщения дважды появлялся в новостной ленте агентства. Однако позднее PAP удалило его и сообщило, что информация, представленная в публикации, не соответствует действительности.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец заявил, что по факту проводится расследование. Польские СМИ предположили, что случившееся могло быть следствием кибератаки.

Ранее стало известно, что на телеканалах латвийской компании Balticom начали транслировать парад Победы в Москве. По словам главы Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварса Аболиньша, компания подверглась кибератаке.

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