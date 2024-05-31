Оценено влияние изменения климата на детей

The Guardian: волны жары провоцируют преждевременные роды

Волны жары, которые становятся все чаще по мере изменения климата, провоцируют преждевременные роды. Влияние глобального потепления на здоровье детей оценили американские ученые, их новое исследование публикует The Guardian.

Исследователи проанализировали 53 миллиона родов, произошедших в период с 1993 по 2027 год в 50 населенных пунктах США. Они обнаружили, что через четыре дня непрерывной жары шанс преждевременного появления ребенка на свет повышается на два процента, а шанс родов на ранних сроках — на один процент. Ученые отмечают, что риск увеличен в группах населения с низким достатком, которые имеют меньше возможностей укрыться от жары.

Ранее выяснилось, что изменения климата усугубляют деменцию и склероз.