Влияние климатического кризиса на здоровье мозга оценили

Lancet: изменения климата усугубляют деменцию и склероз

Климатический кризис не только провоцирует респираторные заболевания, но и влияет на здоровье мозга. Как глобальное потепление отражается на психике и нервной системе, выяснили сотрудники Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

Как следует из статьи, пациенты с неврологическими и психическими заболеваниями особо восприимчивы к изменениям температурного фона (жаре или переохлаждению) и погодным катаклизмам (например, наводнениям или лесным пожарам). Когнитивные нарушения, как поясняют ученые, снижает способность мозга к терморегуляции, мешая человеку адаптироваться к изменениям окружающей среды. «Пониженное восприятие опасности сочетается с потерей способности обратиться за помощью или смягчить потенциальный вред от погодных факторов, например, поддерживать водный баланс в жару или подбирать подходящую одежду. Эта восприимчивость усугубляется слабостью, множественными заболеваниями и приемом психотропных препаратов», — считают специалисты.

На фоне потепления усугубляются симптомы мигрени, болезни Альцгеймера, менингита и рассеянного склероза. Также ученые зафиксировали рост госпитализаций и смертности больных деменцией и эпилепсией. Экстремальные температуры ухудшают самочувствие страдающих от шизофрении, депрессии, тревожности и провоцируют рост летальных или инвалидизирующих инсультов.

Ранее сообщалось, что изменения климата повысили риск рождения недоношенных детей. Наблюдения показали, что из-за воздействия экстремальных температур риск преждевременных родов увеличивается на 60 процентов.