Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:01, 16 мая 2024Экономика

Влияние климатического кризиса на здоровье мозга оценили

Lancet: изменения климата усугубляют деменцию и склероз
СюжетЛесные пожары:

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Климатический кризис не только провоцирует респираторные заболевания, но и влияет на здоровье мозга. Как глобальное потепление отражается на психике и нервной системе, выяснили сотрудники Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet.

Как следует из статьи, пациенты с неврологическими и психическими заболеваниями особо восприимчивы к изменениям температурного фона (жаре или переохлаждению) и погодным катаклизмам (например, наводнениям или лесным пожарам). Когнитивные нарушения, как поясняют ученые, снижает способность мозга к терморегуляции, мешая человеку адаптироваться к изменениям окружающей среды. «Пониженное восприятие опасности сочетается с потерей способности обратиться за помощью или смягчить потенциальный вред от погодных факторов, например, поддерживать водный баланс в жару или подбирать подходящую одежду. Эта восприимчивость усугубляется слабостью, множественными заболеваниями и приемом психотропных препаратов», — считают специалисты.

Материалы по теме:
Климатический сдвиг. Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
Климатический сдвиг.Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
29 января 2022
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта 2022

На фоне потепления усугубляются симптомы мигрени, болезни Альцгеймера, менингита и рассеянного склероза. Также ученые зафиксировали рост госпитализаций и смертности больных деменцией и эпилепсией. Экстремальные температуры ухудшают самочувствие страдающих от шизофрении, депрессии, тревожности и провоцируют рост летальных или инвалидизирующих инсультов.

Ранее сообщалось, что изменения климата повысили риск рождения недоношенных детей. Наблюдения показали, что из-за воздействия экстремальных температур риск преждевременных родов увеличивается на 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме выступили против отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Как депутаты это объяснили?

      В НАТО признали устойчивость Российской армии

      В США обеспокоились из-за предупреждения Путина

      Шри-Ланка направит в Россию миссию после гибели граждан на Украине

      В Госдепе назвали положение ВСУ невероятно отчаянным

      Неравнодушные россияне спасли косулю в Омске

      Мужчинам перечислили признаки аллергии на собственный оргазм

      Российские военные получили партию танков Т-90М

      Россияне приезжают в Таиланд и чинят беспредел. Почему местные начинают их ненавидеть?

      Влияние климатического кризиса на здоровье мозга оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше