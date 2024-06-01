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00:11, 1 июня 2024Экономика

Россиянам напомнили о необходимости отчитаться по счетам за рубежом

ФНС: россияне должны предоставить отчет по своим зарубежным счетам до 3 июня

Фото: Aleksandrs Karevs / Unsplash

Гражданам России необходимо предоставить отчет о средствах на своих зарубежных счетах до 3 июня 2024 года. Об этом напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ.

Физические лица, у которых открыты банковские счета за границей, или есть деньги на иностранных электронных кошельках, должны подать в налоговую службы данные о движении средств и переводах без открытия счета. Стандартный срок предоставления отчетности — 1 июня года, следующего за отчетным. Однако, в 2024 году эта дата выпадает на субботу, поэтому россияне смогут сделать это до 3 июня, уточнили в ФНС.

Отчет представляется по специальной форме, подать его можно через личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно выбрать раздел «Каталог обращений»/ «Информировать о счете в иностранном банке»/«Отчет о движении средств по счету (вкладу)», объяснили в налоговой службе.

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Сообщить о деньгах на зарубежных счетах должны налоговые резиденты РФ (граждане, фактически находившиеся в России не менее 183 дней за последний год), индивидуальные предприниматели и иностранные граждане с видом на жительство. Владельцы счетов подают документы не зависимо от оборота и остатка на нем, электронных кошельков — только при превышении остатка или операций по нему суммы в 600 тысяч рублей (или эквивалента в другой валюте).

Ранее старший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Татьяна Астахова напомнила, что за нарушение сроков подачи отчета в ФНС административный штраф составит до 1,5 тысячи рублей, за непредоставление информации — до 5 тысяч. Она обратила внимание россиян, что уведомление подается в отношении каждого счета в иностранных организациях. Так, если при открытии дебетовых карт открывается несколько счетов для каждой валюты, уведомление необходимо передать в налоговую по каждому из них.

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