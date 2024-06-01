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17:42, 1 июня 2024Россия

МЧС предложило разрешить иностранцам пользоваться убежищами в России

МЧС предложило закрепить право иностранцев пользоваться убежищами в России

Фото: Павел Колядин / ТАСС

МЧС России предложило разрешить иностранцам пользоваться убежищами на территории РФ в мирное и военное время. Ведомство хочет закрепить это в подготовленном проекте постановления правительства о порядке создания объектов гражданской обороны, сообщает ТАСС.

По данным агентства, сейчас в документе говорится, что для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены.

МЧС предложило ввести в пункт 4 термин «население, которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты и в состав которого войдут граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ».

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      Варвара Кошечкина
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